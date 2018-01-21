"Реал" контактирует с агентом Салаха

Мадридский "Реал" контактирует с агентом вингера английского "Ливерпуля" Мохамедом Салаха Рами Аббасом Иссой.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб планирует подписать 25-летнего египтянина уже следующим летом. Однако за одного из лидеров "сливочные" планируют заплатить "всего" 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Салах забил 24 мяча и сделал 9 результативных передач в 30 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Зидан высказался о ситуации с Себальосом. | soccernews.ru