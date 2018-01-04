"Реал" контактирует с двумя нападающими

Мадридский "Реал" контактирует сразу с двумя нападающими, информирует Football Italia.

По сведениям источника, королевский клуб держит связь с Тимо Вернером из немецкого "РБ Лейпциг" и Мауро Икарди из миланского "Интера". Оба игрока рассматриваются "сливочными" в качестве альтернативы своему нападающему Кариму Бензема, который не впечатляет своей игрой в текущем сезоне.

Напомним, Давид Луиз предложил свои услуги "Реалу". | soccernews.ru