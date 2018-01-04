"Реал" контактирует с двумя нападающими
Мадридский "Реал" контактирует сразу с двумя нападающими, информирует Football Italia.
По сведениям источника, королевский клуб держит связь с Тимо Вернером из немецкого "РБ Лейпциг" и Мауро Икарди из миланского "Интера". Оба игрока рассматриваются "сливочными" в качестве альтернативы своему нападающему Кариму Бензема, который не впечатляет своей игрой в текущем сезоне.
Напомним, Давид Луиз предложил свои услуги "Реалу". | soccernews.ru
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|17
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|17
|30
|3
|Боруссия Дортмунд
|17
|28
|4
|Байер Леверкузен
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|РБ Лейпциг
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|Боруссия Менхенгладбах
|17
|28
|7
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|17
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|Айнтрахт Франкфурт
|17
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|Аугсбург
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|24
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|Герта
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|Ганновер 96
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|Вольфсбург
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|17
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|14
|Штутгарт
|17
|17
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|Майнц 05
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|17
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