"Реал" контактирует с двумя нападающими

Теги рб лейпцигтимо вернерреал мадридмауро икардиинтер милан

"Реал" контактирует с двумя нападающимиМадридский "Реал" контактирует сразу с двумя нападающими, информирует Football Italia.

По сведениям источника, королевский клуб держит связь с Тимо Вернером из немецкого "РБ Лейпциг" и Мауро Икарди из миланского "Интера". Оба игрока рассматриваются "сливочными" в качестве альтернативы своему нападающему Кариму Бензема, который не впечатляет своей игрой в текущем сезоне.

Напомним, Давид Луиз предложил свои услуги "Реалу". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 17 41
2 Шальке 17 30
3 Боруссия Дортмунд 17 28
4 Байер Леверкузен 17 28
5 РБ Лейпциг 17 28
6 Боруссия Менхенгладбах 17 28
7 Хоффенхайм 17 26
8 Айнтрахт Франкфурт 17 26
9 Аугсбург 17 24
10 Герта 17 24
11 Ганновер 96 17 23
12 Вольфсбург 17 19
13 Фрайбург 17 19
14 Штутгарт 17 17
15 Майнц 05 17 17
16 Вердер Бремен 17 15
17 Гамбург 17 15
18 Кельн 17 6
Полная таблица

топ-5 тегов