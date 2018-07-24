"Реал" контактирует с игроком дортмундской "Боруссии"

Теги реал мадридборуссия дортмундкристиан пулишич

"Реал" контактирует с игроком дортмундской "Боруссии"Мадридский "Реал" контактирует с вингером дортмундской "Боруссии" Кристианом Пулишичем, информирует испанская пресса.

Так сообщается. что королевский клуб уже обсуждает с 20-летним игроком условия его возможного переезда на "Сантьяго Бернабеу".

В прошлом сезоне Пулишич забил 5 мячей и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за "Боруссию". Его трансфер оценивается в 60 миллионов евро.

Напомним, Перес намерен вернуть Хамеса в "Реал". | soccernews.ru

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