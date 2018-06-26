"Реал" контактирует с Мбаппе

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"Реал" контактирует с МбаппеМадридский "Реал" контактирует с форвардом ПСЖ Килианом Мбаппе, утверждает испанская пресса.

Так, сообщается, что этим летом королевский клуб может выложить за 19-летнего нападающего парижан до 200 миллионов евро. Сам француз, как ожидается, вполне может принять предложение "сливочных".

В завершившемся сезоне Мбаппе забил 21 мяч и сделал 16 результативных передач в 46 матчах за ПСЖ.

Напомним, Мората предложил свои услуги "Реалу". | soccernews.ru

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