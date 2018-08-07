"Реал" контактирует с потенциальным кандидатом на замену Модричу

Мадридский "Реал" активно работает над поиском замены своему ведущему полузащитнику Луке Модричу, который заинтересован в смене команды.

Так, по сведениям Football Espana, "сливочные" уже вышли на контакт с окружением хавбека римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. Руководство королевского клуба рассчитывает, что ему удастся заполучить 23-летнего серба за сумму в 100 миллионов евро.

В прошлом сезоне Милинкович-Савич забил 14 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 играх за "Лацио".

Напомним, Лопетеги поставил перед "Реалом" громкие цели на новый сезон. | soccernews.ru