"Реал" контактирует с Умтити

Мадридский "Реал" вышел на контакт с защитником каталонской "Барселоны" Самюэлем Умтити, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сливочные" уведомили представителей 24-летнего бека "сине-гранатовых" о том, что они будут готовы предпринять попытки подписать их клиента, если француз не сможет договориться со своим клубом по условиям нового контракта.

В нынешнем сезоне Умтити забил 1 гол в 40 матчах за "Барселону".

Напомним, Бартомеу рассказал о ситуации с продлением контракта с Умтити. | soccernews.ru