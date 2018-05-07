"Реал" контактирует с Умтити

Теги барселонасамюэль умтитиреал мадрид

"Реал" контактирует с УмтитиМадридский "Реал" вышел на контакт с защитником каталонской "Барселоны" Самюэлем Умтити, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сливочные" уведомили представителей 24-летнего бека "сине-гранатовых" о том, что они будут готовы предпринять попытки подписать их клиента, если француз не сможет договориться со своим клубом по условиям нового контракта.

В нынешнем сезоне Умтити забил 1 гол в 40 матчах за "Барселону".

Напомним, Бартомеу рассказал о ситуации с продлением контракта с Умтити. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов