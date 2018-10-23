"Реал" контактирует с Венгером

Как информирует Paris United, мадридский "Реал" контактирует с французским специалистом Арсеном Венгером.

Согласно сведениям источника, королевский клуб рассматривает бывшего наставника лондонского "Арсенала" в качестве одного из претендентов на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги. Сам 68-летний француз, как предполагается, не против попробовать свои силы на "Сантьяго Бернабеу".

Венгер ушел из "Арсенала" летом текущего года. В стане "канониров" он проработал 22 года.

Напомним, испанская пресса уже назвала имя будущего ассистента Моуринью в "Реале". | soccernews.ru