"Реал" контактирует с Венгером

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"Реал" контактирует с ВенгеромКак информирует Paris United, мадридский "Реал" контактирует с французским специалистом Арсеном Венгером.

Согласно сведениям источника, королевский клуб рассматривает бывшего наставника лондонского "Арсенала" в качестве одного из претендентов на замену своему главному тренеру Хулену Лопетеги. Сам 68-летний француз, как предполагается, не против попробовать свои силы на "Сантьяго Бернабеу".

Венгер ушел из "Арсенала" летом текущего года. В стане "канониров" он проработал 22 года.

Напомним,  испанская пресса уже назвала имя будущего ассистента Моуринью в "Реале". | soccernews.ru

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Комментарии

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РМ

сука, почему не вернуть Зидана???????????????????

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Вахтанг

Потому что я ДЫРЯВЫЙ

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Вахтанг

Да и Роналду тоже ДЫРЯВЫЙ

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Потому что, хвост никогда не будет вертеть собакой...

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

...к тому же, Зидан уже на низком старте в ПСЖ, где хозяева клуба готовы тратить деньги на все его капризы

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Венгер отличный тренер и человек, но на таких монстров как Серии Роберто, надо такого же монстра-тренера. Из свободных тренеров, есть только Антонио Конте. Моуриньо тоже подойдёт, но он вряд ли захочет войти повторно в одну реку дважды!

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