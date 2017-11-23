"Реал" контактирует со своим первым потенциальным звездным подписантом

Мадридский "Реал" уже контактирует со своим первым потенциальным звездным подписантом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб установил связь с представителями форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы на предмет его возможного перехода в стан "сливочных" следующим летом. Ожидается, что аргентинец будет вполне готов принять предложение "Реала".

Напомним, Дибала прокомментировал слухи о возможном уходе Месси из "Барселоны". | soccernews.ru