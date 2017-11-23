"Реал" контактирует со своим первым потенциальным звездным подписантом

Теги реал мадридювентуспауло дибала

"Реал" контактирует со своим первым потенциальным звездным подписантомМадридский "Реал" уже контактирует со своим первым потенциальным звездным подписантом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб установил связь с представителями форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалы на предмет его возможного перехода в стан "сливочных" следующим летом. Ожидается, что аргентинец будет вполне готов принять предложение "Реала".

Напомним, Дибала прокомментировал слухи о возможном уходе Месси из "Барселоны". | soccernews.ru

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