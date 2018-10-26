"Реал" контактирует со звездным нападающим

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"Реал" контактирует со звездным нападающимМадридский "Реал" контактирует с форвардом "Лос-Анджелес Гэлакси" Златаном Ибрагимовичем, информирует Football Espana.

По сведениям источника, из-за неготовности европейских клубов вести переговоры о расставании со своими ведущими игроками линии атаки в разгар сезона "сливочные" были вынуждены связаться с 37-летним шведом. Лучший бомбардир американского клуба стал для королевского клуба приоритетным вариантом для усиления его нападения.

В текущем сезоне Ибрагимович забил 22 мяча и сделал 7 результативных передач в 26 играх за "Лос-Анджелес Гэлакси".

Напомним,  Перес определился с двумя приоритетными кандидатами на замену Лопетеги. | soccernews.ru

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