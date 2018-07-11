"Реал" красиво поблагодарил Роналду: опубликовано видео

Мадридский "Реал" опубликовал шестиминутный ролик, посвященный переходу нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус".

33-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 года и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, завоевав с ним 15 трофеев.

Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" за 112 миллионов евро.

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