"Реал" крупно победил в первом матче под руководством Солари

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании мадридский "Реал" разгромил "Мелилью". Победу королевскому клубу принесли голы Карима Бензема, Марко Асенсио, Альваро Одриосолы и Рамона Гонсалеса. Этот матч стал первым для "Реала" под руководством исполняющего обязанности главного тренера Сантьяго Солари.

"Мелилья" – "Реал" - 0:4 (0:2)

Голы: Бензема, 28 - 0:1, Асенсио, 45 - 0:2, Одриосола, 79 - 0:3, Гонсалес, 90+2 - 0:4.

"Реал": Навас, Хавьер Санчес, Регилон, Одриосола, Рамос (Начо, 46), Льоренте, Себальос, Асенсио (Гонсалес, 83), Васкес, Винисиус Жуниор, Бензема (Вальверде, 46).

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