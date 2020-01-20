"Реал" купил бразильца Рейньера за крупную сумму

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"Реал" купил бразильца Рейньера за крупную сумму

Мадридский "Реал" объявил о переходе полузащитника "Фламенго" Рейньера, сообщает официальный сайт клуба.

Королевский клуб заплатил за футболиста 30 миллионов евро. Стороны заключили контракт до лета 2026 года.

В данный момент Рейньер находится в расположении сборной Бразилии на предолимпийском турнире в Колумбии. По завершении турнира хавбек присоединится ко второй команде "Реала" - "Кастилье".

18-летний Рейньер - воспитанник "Фламенго". Он провел за клуб 15 матчей, забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

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