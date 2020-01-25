"Реал" купил игрока "Малаги" и отдал его в аренду "Депортиво"

"Депортиво" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера Уго Вальехо.

19-летний футболист в текущее трансферное окно перебрался из "Малаги" в мадридский "Реал" и тут же был отдан в аренду клубу из Ла-Коруньи.

Перспективный футболист проведёт в "Депортиво" остаток нынешнего сезона.

Рыночная стоимость Вальехо - 400 тысяч евро. За основную команду "Малаги" он сыграл 8 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Ювентус" и "Ливерпуль" ведут борьбу за хавбека "Реала". | http://soccernews.ru