"Реал" купил игрока "Малаги" и отдал его в аренду "Депортиво"

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"Реал" купил игрока "Малаги" и отдал его в аренду "Депортиво"

"Депортиво" на своём официальном сайте объявил о переходе вингера Уго Вальехо.

19-летний футболист в текущее трансферное окно перебрался из "Малаги" в мадридский "Реал" и тут же был отдан в аренду клубу из Ла-Коруньи.

Перспективный футболист проведёт в "Депортиво" остаток нынешнего сезона.

Рыночная стоимость Вальехо - 400 тысяч евро. За основную команду "Малаги" он сыграл 8 матчей, результативными действиями не отличался.

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