"Реал" купит новых игроков этим летом только при одном условии

Теги реал мадридгарет бэйлтрансферы

"Реал" купит новых игроков этим летом только при одном условии

У мадридского "Реала" нет денег на летние трансферы. Королевский клуб также стал жертвой финансового кризиса, обусловленного пандемией, и вынужден экономить.

По информации ESPN, единственная возможность для "сливочных" усилить состав - это продажа Гарета Бэйла. В случае ухода валлийца будут выручены не только средства от сделки, но и сохранены несколько десятков миллионов евро на его зарплату.

Впрочем, 31-летний футболист пока не собирается менять команду и намерен отработать до конца контракт с "Реалом", рассчитанный ещё на два года.

В минувшем сезоне Бэйл забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

Не пропустите: "Монако" назвал "Реалу" и "МЮ" стоимость Бадьяшиля. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Реале" устроят чистку: на продажу пойдут почти все игроки, которые сейчас находятся в арендах!

В "Реале" устроят чистку: на продажу пойдут почти все игроки, которые сейчас находятся в арендах!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов