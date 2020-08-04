"Реал" купит новых игроков этим летом только при одном условии

У мадридского "Реала" нет денег на летние трансферы. Королевский клуб также стал жертвой финансового кризиса, обусловленного пандемией, и вынужден экономить.

По информации ESPN, единственная возможность для "сливочных" усилить состав - это продажа Гарета Бэйла. В случае ухода валлийца будут выручены не только средства от сделки, но и сохранены несколько десятков миллионов евро на его зарплату.

Впрочем, 31-летний футболист пока не собирается менять команду и намерен отработать до конца контракт с "Реалом", рассчитанный ещё на два года.

В минувшем сезоне Бэйл забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 20 матчах. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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