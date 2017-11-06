"Реал" – "Лас-Пальмас" – 3:0 (обзор)

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"Реал" – "Лас-Пальмас" – 3:0 (обзор)
Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 11-го тура чемпионата Испании между "Реалом" и "Лас-Пальмасом" (3:0).

Видео: "Реал" – "Лас-Пальмас".

 

Не пропустите: "Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом". | http://soccernews.ru

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"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

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Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
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