"Реал" - "Леганес" - 1:2 (обзор)

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"Реал" - "Леганес" - 1:2 (обзор)Смотрите видеообзор ответного матча 1/4 финала кубка Испании, в котором мадридский "Реал" дома сенсационно уступил "Леганесу" и прекратил борьбу за трофей.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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