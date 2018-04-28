"Реал" - "Леганес" - 2:1 (обзор)

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"Реал" - "Леганес" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 35-го тура испанской Примеры между "Реалом" и "Леганесом".

Не пропустите: "Реал" практически вторым составом добыл победу над "Леганесом". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 34 72
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 34 66
5 Бетис 34 56
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 34 43
13 Алавес 34 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 34 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 34 20
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