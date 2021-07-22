"Реал" летом 2022 года может подписать Мбаппе, Холанда, Камавинга и Горецку

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Как сообщает испанское издание DefensaCentral, "Реал Мадрид" может провернуть несколько грандиозных трансферов летом 2022 года.

По информации источника, мадридский клуб может подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда, полузащитника "Ренна" Эдуарда Камавинга и хавбека мюнхенской "Баварии" Леона Горецку.

Отмечается, что на все эти трансферы "сливочные" потратят не более 75 миллионов евро, так как платить придется только за Холанда, а остальные игроки перейдут в "Мадрид" на правах свободных агентов.

Также сообщается, что все четыре футболиста хотят перейти именно в "Реал".

В прошедшем сезоне "сливочные" заняли второе место в чемпионате, уступив первую строчку мадридскому "Атлетико", а также добрались до полуфинала Лиги чемпионов.

Также не пропустите: ПСЖ хочет подписать контракт с Погба. | http://soccernews.ru