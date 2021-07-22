"Реал" летом 2022 года может подписать Мбаппе, Холанда, Камавинга и Горецку
Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен
Как сообщает испанское издание DefensaCentral, "Реал Мадрид" может провернуть несколько грандиозных трансферов летом 2022 года.
По информации источника, мадридский клуб может подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда, полузащитника "Ренна" Эдуарда Камавинга и хавбека мюнхенской "Баварии" Леона Горецку.
Отмечается, что на все эти трансферы "сливочные" потратят не более 75 миллионов евро, так как платить придется только за Холанда, а остальные игроки перейдут в "Мадрид" на правах свободных агентов.
Также сообщается, что все четыре футболиста хотят перейти именно в "Реал".
В прошедшем сезоне "сливочные" заняли второе место в чемпионате, уступив первую строчку мадридскому "Атлетико", а также добрались до полуфинала Лиги чемпионов.
Также не пропустите: ПСЖ хочет подписать контракт с Погба. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020
-
Источник: Месси подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт
-
Ла Лига удалила Месси со своего сайта
-
Мексика разгромила Францию, Испания сыграла вничью с Египтом и другие результаты Олимпиады
-
"Барселона" предложила Гризманна двум клубам АПЛ
Лента новостей
-
"Реал" летом 2022 года может подписать Мбаппе, Холанда, Камавинга и Горецку
-
ПСЖ хочет подписать контракт с Погба
-
"Манчестер Юнайтед" лидирует в гонке за Рубена Невеша
-
Эриксен может уйти из "Интера" из-за проблем с сердцем
-
Агент Серджи Роберто высказался о будущем игрока в "Барселоне"
-
"Алавес" подписал защитника из "Ньюкасла"
-
"Арсенал" продлил контракт с Эмилем Смит-Роу
-
"Реал" может подписать Кьеллини
-
"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за Брейтуэйта
-
"Ювентус" презентовал гостевую форму на новый сезон (видео)
-
Разгромы Германии и Франции, ничья Испании и победа Японии: результаты первого игрового дня Олимпиады-2020
-
Президент "Атлетико" поделился мнением о возможном возвращении Гризманна
-
Официально: Демарай Грэй - футболист "Эвертона"
-
"Реал" не рассматривает вариант с уходом Винисиуса
-
"Манчестер Сити" хочет увести у "Барселоны" Мориба
-
"Манчестер Сити" может предложить "Барселоне" несколько основных игроков для обмена
-
"Манчестер Юнайтед" затягивает переговоры по Варану
-
1
Источник: Месси подпишет с "Барселоной" пятилетний контракт
-
"Эспаньол" интересуется защитником "Реала"
-
"Реал" не будет покупать Пау Торреса из "Вильярреала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14