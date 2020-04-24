"Реал" летом прервёт аренду Эдегора только при одном условии

Мадридский "Реал" рассматривает два варианта по будущему полузащитника Мартина Эдегора.

По информации Marca, королевский клуб может оставить норвежца ещё на один сезон в "Реал Сосьедаде" согласно условиям арендного соглашения.

Однако, если летом "Сантьяго Бернабеу" покинет Лука Модрич, то "сливочные" намерены досрочно вернуть 21-летнего хавбека.

В текущем сезоне Эдегор сыграл за "Реал Сосьедад" 28 матчей, забил 7 голов и сделал 9 ассистов.

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