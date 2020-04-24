"Реал" летом прервёт аренду Эдегора только при одном условии

1 Теги реал мадридлука модричмартин эдегорреал сосьедад

"Реал" летом прервёт аренду Эдегора только при одном условии

Мадридский "Реал" рассматривает два варианта по будущему полузащитника Мартина Эдегора.

По информации Marca, королевский клуб может оставить норвежца ещё на один сезон в "Реал Сосьедаде" согласно условиям арендного соглашения.

Однако, если летом "Сантьяго Бернабеу" покинет Лука Модрич, то "сливочные" намерены досрочно вернуть 21-летнего хавбека.

В текущем сезоне Эдегор сыграл за "Реал Сосьедад" 28 матчей, забил 7 голов и сделал 9 ассистов.

Не пропустите: "Ренн" назвал "Реалу" цену на 17-летнего Камавингу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

zhukovvladimirbiia

Спастись от КОРОНАВИРУСА можно! Вы вкурсе что маска не спасает от COVID-19 а от респиратор серии FFP2 почти на 100% обезопасит вас от заражения. В аптеках их уже не найти, но я нашел где можно купить и по суперской цене, обезопасте себя и своих близких ---- http://ffp2.2sms.ru

Ответить

главное

"Барселона" предложит "Ювентусу" обменяться полузащитниками

"Барселона" предложит "Ювентусу" обменяться полузащитниками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов