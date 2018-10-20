"Реал" - "Леванте" - 1:2 (обзор)

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"Реал" - "Леванте" - 1:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется видеообзор матча девятого тура испанской Примеры между мадридским "Реалом" и "Леванте", в котором "сливочные" сенсационно потерпели поражение со счётом 1:2.

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