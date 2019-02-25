"Реал" - лидер Примеры по заработанным пенальти в текущем сезоне
В рамках 25-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде одолел "Леванте" благодаря двум голам с пенальти.
Как сообщает Mister Chip, "сливочные" являются лидером Примеры по заработанным 11-метровым ударам в текущем сезоне.
Подопечные Сантьяго Солари пробивали с "точки" 8 раз. Не сильно отстают "Барселона" и "Эйбар", на счету которых по 7 пенальти.
Отметим, что "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на 9 очков.
Не пропустите видеообзор матча "Леванте" - "Реал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|24
|34
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|24
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19