"Реал" - лидер Примеры по заработанным пенальти в текущем сезоне

В рамках 25-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" на выезде одолел "Леванте" благодаря двум голам с пенальти.

Как сообщает Mister Chip, "сливочные" являются лидером Примеры по заработанным 11-метровым ударам в текущем сезоне.

Подопечные Сантьяго Солари пробивали с "точки" 8 раз. Не сильно отстают "Барселона" и "Эйбар", на счету которых по 7 пенальти.

Отметим, что "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на 9 очков.

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