"Реал" - лидер рейтинга европейских клубов по доходам

Мадридский "Реал" стал лидером рейтинга европейских клубов по доходам в сезоне 2017/2018. Отчёт опубликован авторитетной аналитической компанией Deloitte.

"Бланкос" по итогам прошлой кампании заработали 750,9 миллионов евро, опередив "Барселону" (690,4 млн) и "Манчестер Юнайтед" (666 млн).

Также в первую десятку вошли "Бавария" (629,2 млн), "Манчестер Сити" (568,4 млн), ПСЖ (541,7 млн), "Ливерпуль" (513,7 млн), "Челси" (505,7 млн), "Арсенал" (439,2) и "Тоттенхэм" (428,3 млн).

Среди российских клубов наилучшие показатели у питерского "Зенита", который занял в рейтинге 25-е место (167,8 млн).

Не пропустите: "Реал" определился с главной трансферной целью на лето. | http://soccernews.ru