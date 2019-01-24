"Реал" - лидер рейтинга европейских клубов по доходам

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"Реал" - лидер рейтинга европейских клубов по доходам

Мадридский "Реал" стал лидером рейтинга европейских клубов по доходам в сезоне 2017/2018. Отчёт опубликован авторитетной аналитической компанией Deloitte.

"Бланкос" по итогам прошлой кампании заработали 750,9 миллионов евро, опередив "Барселону" (690,4 млн) и "Манчестер Юнайтед" (666 млн).

Также в первую десятку вошли "Бавария" (629,2 млн), "Манчестер Сити" (568,4 млн), ПСЖ (541,7 млн), "Ливерпуль" (513,7 млн), "Челси" (505,7 млн), "Арсенал" (439,2) и "Тоттенхэм" (428,3 млн).

Среди российских клубов наилучшие показатели у питерского "Зенита", который занял в рейтинге 25-е место (167,8 млн).

Не пропустите: "Реал" определился с главной трансферной целью на лето. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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