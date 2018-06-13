"Реал" лидирует в борьбе за украинского голкипера

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"Реал" лидирует в борьбе за украинского голкипера

Голкипер "Зари" Андрей Лунин может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщают украинские СМИ, главным фаворитом в борьбе за 18-летнего вратаря  является "Реал". Переговоры между клубами продолжаются.

Напомним, что раньше интерес к Лунину приписывали "Ливерпулю" и "Наполи".

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