"Реал" лидирует в гонке за форварда "Боруссии" Холанда

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"Реал" лидирует в гонке за форварда "Боруссии" Холанда

ПСЖ решил отказаться от идеи приобрести форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда, утверждает FourFourTwo.

По данным источника, мадридский "Реал" теперь единственный претендент на трансфер игрока, однако покупку можно будет совершить только через год.

Напомним, Холанд перешел в "Боруссию" в зимнее трансферное окно из "Ред Булл Зальцбург". В сумме он провел в нынешнем сезоне 34 матча и забил 41 гол. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Игрок "Барселоны" обматерил Холанда во время матча. Норвежец улыбнулся и забил победный гол. | http://soccernews.ru
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