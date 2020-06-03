"Реал" лидирует в гонке за форварда "Боруссии" Холанда
ПСЖ решил отказаться от идеи приобрести форварда "Боруссии" Эрлинга Холанда, утверждает FourFourTwo.
По данным источника, мадридский "Реал" теперь единственный претендент на трансфер игрока, однако покупку можно будет совершить только через год.
Напомним, Холанд перешел в "Боруссию" в зимнее трансферное окно из "Ред Булл Зальцбург". В сумме он провел в нынешнем сезоне 34 матча и забил 41 гол. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|67
|2
|Боруссия Дортмунд
|29
|60
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|56
|5
|Байер Леверкузен
|29
|56
|6
|Вольфсбург
|29
|42
|7
|Хоффенхайм
|29
|42
|8
|Фрайбург
|29
|38
|9
|Герта
|29
|38
|10
|Шальке
|29
|37
|11
|Кельн
|29
|34
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|28
|32
|13
|Аугсбург
|29
|31
|14
|Унион Берлин
|29
|31
|15
|Майнц 05
|29
|28
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|29
|27
|17
|Вердер Бремен
|28
|25
|18
|Падерборн
|29
|19