"Реал" лидирует в гонке за Холандом

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"Реал" лидирует в гонке за Холандом

За нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом охотятся три европейских топ-клуба.

По информации AS, звёздный норвежец является трансферной целью "Манчестер Юнайтед", "Баварии" и мадридского "Реала".

Фаворитом в гонке за 20-летним считается королевский клуб, который собирается купить перспективного форварда в 2022 году.

Этому способствуют как дружеские отношения между "Боруссией" и "Реалом", так и возможность для самого Холанда играть со своим другом Мартином Эдегором.

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