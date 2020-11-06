"Реал" лидирует в гонке за Холандом
За нападающим дортмундской "Боруссии" Эрлингом Холандом охотятся три европейских топ-клуба.
По информации AS, звёздный норвежец является трансферной целью "Манчестер Юнайтед", "Баварии" и мадридского "Реала".
Фаворитом в гонке за 20-летним считается королевский клуб, который собирается купить перспективного форварда в 2022 году.
Этому способствуют как дружеские отношения между "Боруссией" и "Реалом", так и возможность для самого Холанда играть со своим другом Мартином Эдегором.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20