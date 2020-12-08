"Реал" лидирует в гонке за Камавинга

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"Реал" лидирует в гонке за Камавинга

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга с высокой долей вероятности сменит команду следующим летом.

По информации AS, сам футболист хочет перейти в более статусный клуб, а "красно-чёрные" готовы продать своего лидера, чтобы не потерять его в 2022 году бесплатно в связи с истечением контракта.

Ожидается, что потенциальному покупателю придётся заплатить за француза от 50 до 80 миллионов евро.

Главным претендентом на 18-летнего Камавинга считается мадридский "Реал". Сам игрок также склоняется к переезду на "Сантьяго Бернабеу".

Ранее сообщалось, что хавбек также интересен "Баварии", "Ювентусу" и "Манчестер Юнайтед".

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