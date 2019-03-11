"Реал" лидирует в Примере по заработанным пенальти

Мадридский "Реал" разгромил "Вальядолид" со счётом 4:1 в матче 27-го тура испанской Примеры.

Один из голов в этом матче "сливочные" забили с пенальти. Удар с "точки" реализовал Карим Бензема.

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "ВАЛЬЯДОЛИД" - "РЕАЛ"

Как сообщает Goal.com, в пользу "Реала" в текущем розыгрыше Примеры назначили уже 9 пенальти. Это лучший показатель среди всех команд турнира.

Примечательно, что у "бланкос" стопроцентная реализация 11-метровых ударов. 5 голов с пенальти забил Серхио Рамос, 3 - Бензема, 1 - Гарет Бэйл.

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