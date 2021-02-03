"Реал" лишился Азара на несколько недель

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"Реал" лишился Азара на несколько недель

Бельгийский нападающий мадридского "Реала" Эден Азар выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У форварда диагностировано повреждение прямой мышцы живота. Сроки восстановления игрока составят от трех до шести недель. В связи с этим бельгиец может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аталантой" (24 февраля). 

В нынешнем сезоне 30-летний Азар провел за "Реал" 13 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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