"Реал" лишился двух основных игроков перед ответным матчем с ПСЖ в ЛЧ

Фото: инстаграм Каземиро/Автор неизвестен

Футболисты мадридского "Реала" - французский защитник Ферлан Менди и бразильский полузащитник Каземиро пропустят ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен".

Оба игрока получили желтые карточки в первом матче и заработали одноматчевые дисквалификации.

Матч "Реал" - ПСЖ состоится 9 марта.

В нынешнем сезоне 26-летний Менди провел 21 матч, забил один гол и отдал две результативные передачи. На счету 29-летнего Каземиро четыре голевых паса в 32 поединках.

Не пропустите: "Реал" хочет усилиться защитником "Интера". | http://soccernews.ru