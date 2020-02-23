"Реал" лишился еще одного нападающего перед матчем с "Барселоной"

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго Гоэс пропустит матч 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", сообщает AS.

Дело в том, что форвард получил красную карточку в матче за "Кастилью" в Сегунде В против "Рейеса". За это бразилец заработал одноматчевую дисквалификацию, которая распространяется и на Примеру.

Ранее "Реал" лишился бельгийского форварда Эдена Азара, который из-за травмы может пропустить около двух месяцев.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 1 марта.

В нынешнем сезоне 19-летний Родриго провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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