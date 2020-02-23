"Реал" лишился еще одного нападающего перед матчем с "Барселоной"

Теги реал мадридбарселонародриго гоэс

"Реал" лишился еще одного нападающего перед матчем с "Барселоной"

Бразильский нападающий мадридского "Реала" Родриго Гоэс пропустит матч 26-го тура чемпионата Испании с "Барселоной", сообщает AS.

Дело в том, что форвард получил красную карточку в матче за "Кастилью" в Сегунде В против "Рейеса". За это бразилец заработал одноматчевую дисквалификацию, которая распространяется и на Примеру.

Ранее "Реал" лишился бельгийского форварда Эдена Азара, который из-за травмы может пропустить около двух месяцев.

Матч "Реал" - "Барселона" состоится 1 марта.

В нынешнем сезоне 19-летний Родриго провел за "Реал" 18 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Рамос может пропустить матч с "Барселоной". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" одержал волевую победу над "Эвертоном" в АПЛ

"Арсенал" одержал волевую победу над "Эвертоном" в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов