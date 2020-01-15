"Реал" лишился Вальверде перед матчем с "Севильей"



Уругвайский полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде дисквалифицирован на один матч за свое удаление в финале Суперкубка Испании против "Атлетико" (0:0, 4:1 по пенальти), сообщает Marca.

Футболист был удален в дополнительное за фол последней надежды на Альваро Морате. Таким образом, уругваец пропустит матч 20-го тура чемпионата Испании с "Севильей", который состоится 18 января.

В нынешнем сезоне 21-летний Вальверде провел 15 матчей в чемпионате Испании, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

Не пропустите: Бэйл вернулся к тренировкам с "Реалом". | http://soccernews.ru