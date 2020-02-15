"Реал", "Ливерпуль" и "Ман Сити" вступят в гонку за Траоре
Три топ-клуба Европы интересуются крайним полузащитником "Вулверхэмптона" Адамом Траоре. Об этом сообщает Birmingham Live.
По данным источника, в услугах игрока заинтересованы "Реал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", которые планируют купить футболиста в летнее трансферное окно.
Стоит отметить, что на хавбека также претендует "Барселона". Каталонцы являются главными претендентами на Траоре.
В этом сезоне 24-летний игрок участвовал в 25 матчах АПЛ, в которых забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|25
|51
|3
|Лестер Сити
|26
|50
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|26
|39
|6
|Тоттенхэм
|25
|37
|7
|Вулверхэмптон
|26
|36
|8
|Эвертон
|26
|36
|9
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|10
|Бернли
|26
|34
|11
|Арсенал Лондон
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|26
|31
|14
|Кристал Пэлас
|26
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|16
|Борнмут
|26
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|26
|24
|20
|Норвич Сити
|25
|18