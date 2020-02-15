"Реал", "Ливерпуль" и "Ман Сити" вступят в гонку за Траоре

Три топ-клуба Европы интересуются крайним полузащитником "Вулверхэмптона" Адамом Траоре. Об этом сообщает Birmingham Live.

По данным источника, в услугах игрока заинтересованы "Реал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", которые планируют купить футболиста в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что на хавбека также претендует "Барселона". Каталонцы являются главными претендентами на Траоре.

В этом сезоне 24-летний игрок участвовал в 25 матчах АПЛ, в которых забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач.

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