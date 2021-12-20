"Реал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поспорят за защитника "Вулверхэмптона"

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"Реал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" поспорят за защитника "Вулверхэмптона"

Фото инстаграм Райана Аит-Нури

Левый защитник "Вулверхэмтона" Райан Аит-Нури может продолжить карьеру в более статусном клубе.

По информации El Nacional, 20-летний футболист интересен "Реалу", "Ливерпулю" и "Манчестер Сити".

Рыночная стоимость перспективного француза оценивается в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне Аит-Нури сыграл за "Вулверхэмтон" 11 матчей и сделал 2 ассиста.

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