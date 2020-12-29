"Реал" - лучший клуб 2020 года по набранным очкам в топ-5 лигах Европы

Мадридский "Реал" лидирует среди всех клубов европейских топ-5 лиг по заработанным очкам в уходящем году.

Команда Зинедина Зидана, выигравшая чемпионство в сезоне 2019/20, в 35 матчах Примеры набрала 82 балла.

Второе место заняла "Бавария" (79 очков в 30 матчах), третье - "Милан" (79 очков в 35 матчах), четвёртое - "Ливерпуль" (76 очков в 34 матчах).

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