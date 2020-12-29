"Реал" - лучший клуб 2020 года по набранным очкам в топ-5 лигах Европы

Теги реал мадридбавария мюнхенмиланливерпульстатистика

"Реал" - лучший клуб 2020 года по набранным очкам в топ-5 лигах Европы

Мадридский "Реал" лидирует среди всех клубов европейских топ-5 лиг по заработанным очкам в уходящем году.

Команда Зинедина Зидана, выигравшая чемпионство в сезоне 2019/20, в 35 матчах Примеры набрала 82 балла.

Второе место заняла "Бавария" (79 очков в 30 матчах), третье - "Милан" (79 очков в 35 матчах), четвёртое - "Ливерпуль" (76 очков в 34 матчах).

Не пропустите: На Globe Soccer Awards определился лучший клуб 21 века. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Малком - самый подешевевший футболист РПЛ в 2020 году, Кокорин - в топ-10

Малком - самый подешевевший футболист РПЛ в 2020 году, Кокорин - в топ-10

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов