"Реал" - лучший клуб в истории Лиги Чемпионов, среди российских выше всех "Спартак"

УЕФА обновил рейтинг лучших клубов, когда-либо игравших в Лиге Чемпионов или Кубке Европейских Чемпионов.

Первое место сохранил мадридский "Реал", который является 13-кратным победителем самого престижного еврокубка.

В топ-10 также входят "Бавария", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Милан", "Ливерпуль", "Бенфика", "Порту" и "Аякс".

Среди российских клубов выше всех оказался московский "Спартак" - 34-е место. Остальные представители РПЛ расположились в рейтинге таким образом: ЦСКА (45-е), "Зенит" (58-е), "Локомотив" (91-е), "Рубин" (166-е), "Ростов" (218-е), "Краснодар" (223-е), "Торпедо" (342-е), "Динамо" (374-е) и "Алания" (501-е).

С полной версией рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.

Не пропустите: Неймар - автор лучшего гола группового этапа Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru