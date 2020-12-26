"Реал" - лучший клуб в истории Лиги Чемпионов, среди российских выше всех "Спартак"
УЕФА обновил рейтинг лучших клубов, когда-либо игравших в Лиге Чемпионов или Кубке Европейских Чемпионов.
Первое место сохранил мадридский "Реал", который является 13-кратным победителем самого престижного еврокубка.
В топ-10 также входят "Бавария", "Барселона", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус", "Милан", "Ливерпуль", "Бенфика", "Порту" и "Аякс".
Среди российских клубов выше всех оказался московский "Спартак" - 34-е место. Остальные представители РПЛ расположились в рейтинге таким образом: ЦСКА (45-е), "Зенит" (58-е), "Локомотив" (91-е), "Рубин" (166-е), "Ростов" (218-е), "Краснодар" (223-е), "Торпедо" (342-е), "Динамо" (374-е) и "Алания" (501-е).
С полной версией рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА.
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Главные новости дня: 25 декабря
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|О
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|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
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|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
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|М
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|6
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|2
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|6
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|Лион
|6
|8
|4
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|6
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|О
|1
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|6
|13
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|6
|9
|3
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|6
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|4
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|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4