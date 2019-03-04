"Реал" Мадрид - "Аякс" Амстердам: анонс и прогноз ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Реал" Мадрид – "Аякс" Амстердам

Стадион: "Сантьяго Бернабеу"

Начало матча: 23:00

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

5 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Аяксом". Несколько недель назад это противостояние не вызывало особого интереса на фоне битвы "Боруссии" и "Тоттенхэма". Однако, английский клуб решил практически все вопросы еще в первом матче, победив 3:0, а потому ответная встреча "шмелей" и "шпор" при нынешней форме подопечных Фавра обещает стать не более, чем формальностью. "Аяксу" тоже дают не очень много шансов, так как в первом поединке подопечные Эрика тен Хага проиграли со счетом 1:2 на своем поле, и для прохода в следующий раунд нужно забивать 2 в Испании и, как минимум, не пропускать. Однако, в случае с "божьими сыновьями" и их игрой вариант интриги в перспективе очень даже возможен.

Мадридский "Реал" до сих пор имел дело с достаточно несложными соперниками по ходу турнира (при всем уважении к "Роме"), и матч с "Аяксом" многие записали в разряд проходных, особенно на фоне результативного подъема команды Солари. Все это было действительно так, пока команды не вышли на поле, и "Аякс" не стал включать "Барселону". По факту, королевская команда полностью проиграла владение мячом и могла пропускать несколько мячей, если бы атака голландского клуба (который, кстати, чуть не отобрал первую строчку в группе у самой "Баварии") была чуть более расторопной. В двух последних матчах "Реал" потерпел два поражения с общим счетом 4:0 от "Барселоны", и о "результатах" работы Солари вновь заговорили с новой силой. Очевидно, что "сливочные" могут попрощаться с наставником, если он вдруг проиграет дуэль "Аяксу". Именно потому от "Реала" стоит ждать только самого серьезного настроя. Главной потерей королевского клуба перед ответной встречей с "божьими сыновьями" является дисквалификация Серхио Рамоса. Как показывает практика, даже с ним оборона мадридцев не блещет, а без него дела идут и вовсе плохо.

"Аякс" удивил в первой встрече, и, как было сказано раннее, лишь нереализация не позволила команде тен Хага ехать на "Сантьяго Бернабеу" с преимуществом. Интересно отметить, что в текущем сезон Лиги Чемпионов "Аякс" является пятой командой турнира по оценке известного портала WhoScored (6.99). Однако, это никак не превозносит их над мадридцами, так как "сливочные" в этом рейтинге совершенно неожиданно оказались на первом месте (во многом за счет двух встреч с "Викторией"). Общая тенденция показывает, что команда редко проваливается в плане командной игры. Другая интересная вещь касается грубости. На данном этапе в копилке "аяксидов" 18 желтых и 1 красная карточка. Более грубым является лишь мадридский "Атлетико". В отличии от "Реала", у "Аякса" нет серьезных потерь в кадровом плане, а потому в Мадрид команда тен Хага едет в сильнейшем составе.

Интересные факты перед противостоянием "Реал" – "Аякс"

"Реал" и "Аякс" 13 раз сыграли между собой в рамках официальных матчей. "Сливочные" добыли 8 побед, у "аяксидов" 4 триумфа, еще 1 встреча завершилась вничью.

"Реал" побеждает "Аякс" в 6 матчах кряду. Последний раз голландцы побеждали королевский клуб 22 ноября 1995 года именно на "Бернабеу".

"Реал" и "Аякс" еще ни разу не играли в нулевую ничью. Кроме того, лишь в двух встречах из 13 было забито менее двух голов.

"Реал" забил 9 голов в последних 3 матчах против "Аякса" на "Сантьяго Бернабеу". Пропустив при этом лишь раз.

Ориентировочные составы

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Варан, Начо, Ригелон – Каземиро, Модрич, Кроос – Винисиус, Асенсио, Бензема.

"Аякс": Онана – Мазрауи, Де Лигт, Блинд, Тальяфико – Де Йонг, Шоне, Бек – Нерес, Зийех, Тадич.

Прогноз на матч "Реал" – "Аякс"

Букмекеры совершенно уверены в проходе "Реала" в следующий раунд – 1,1 против 7,3. Что касается конкретно матча, то здесь коэффициенты имеют меньшую пропасть, но преимущество "сливочных" все равно выглядит серьезно – 1,67 против 5,2. В случае ничьи поставленные деньги модно умножить в 4,4 раза.

Ослабленная оборона "Реала" является лакомым кусочком для "Аякса", однако гостевые встречи голландскому коллективу традиционно удаются хуже, что все равно говорит в пользу королевского клуба, однако указывает на результативный матч, особенно если "божьи сыновья" полезут вперед и "сливочные" получат дополнительный простор для контратак. Голы со стороны обеих коллективов – весьма реальный исход.

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – да (1,5).