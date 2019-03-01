"Реал" Мадрид - "Барселона": анонс и прогноз второго Эль-Классико в рамках текущей недели

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"Реал" Мадрид - "Барселона": анонс и прогноз второго Эль-Классико в рамках текущей недели

"Реал" Мадрид – "Барселона"

Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)

Начало матча: 22:45

Главный арбитр: Эрнандес Эрнандес

Нынешняя неделя уникальна тем, что в ее рамках состоится целых 2 Эль-Классико. Первое проходило в среду и означало не только неуверенную разгромную победу "Барселоны" (довольно странное сочетание слов, но по-другому и не скажешь) со счетом 3:0, но и то, что "Реал" уже очередной сезон кряду не пробьется в финал Кубка Короля. Если рассматривать статистику с исключительно прагматической точки зрения, то можно заметить, что "Сантьяго Бернабеу" – очень удивительно приятное место для каталонского гранда. Нынешнее подопечные Вальверде выиграли здесь 5 матчей из 6 последних.

Мадридский "Реал" довольно неплохо выглядел против "Барселоны" в матче на Кубок, но единственная проблема, по которой Солари и компания не смогли пробиться в финал – это реализация. Никто не станет спорить, что в прошедшей встрече главным героем "сливочных" стал молодой бразильский вингер Винисиус Жуниор, который совершенно спокойно "съедал" на фланге Нельсона Семеду, но при этом не мог попасть в ворота из выгодных позиций – лишь только в первом тайме Жуниор вполне мог забивать трижды, да еще и красивый ассист оформить. Есть ли у "Реала" шансы добиться позитивного результата в грядущей игре. Вполне! Козырей для этого имеется в достатке. Первый и самый важный: королевский клуб – лидер Ла Лиги по среднему количеству ударов за матч (16,5). В случае их хладнокровной реализации можно просто перестреливать соперников и нивелировать свою главную проблему – оборону. "Сливочные" пропускают в 6 встречах кряду во всех турнирах.

"Барселона" сделала свое дело в полуфинале Кубка Испании, а уже в субботу может наполовину оформить очередное чемпионство. На данном этапе отрыв каталонского лидера от второго места ("Атлетико" Мадрид) составляет 7 баллов (от "Реала" – 9), и, формально, завтрашняя встреча завершает серию абсолютно адских выездов для "Барсы", в которой подопечные Вальверде почти ничего не потеряли (кроме ничьи с "Лионом", которая, однако, должна забыться после поездки "ткачей" на "Камп Ноу"). Главным козырем "Барселоны" является то, что они достаточно продуктивны в атаке (65 голов в 25 матчах Ла Лиге при 15,4 ударах за матч – КПД на 50% больше, чем у "Реала"), а в определенные моменты могут и вовсе забить 3 гола с 2 ударов в створ, как это было в той самой встрече против "Реала" несколько дней назад. С другой стороны, Вальверде все чаще прибегает к схеме 4-4-2, которая не давала результатов ни в матче с "Севильей", ни в игре против королевского клуба. Будет интересно посмотреть, с каким тактическим рисунком главный тренер каталонской команды выйдет на грядущий поединок. Есть подозрение, что его решение может кардинально изменить ход игры.

Интересные факты перед противостоянием "Реала" и "Барселоны"

"Барселона" выиграла 5 из последних 6 гостевых матчей против "Реала".

Последний раз "Реал" обыгрывал "Барселону" 16 августа 2017 года во встрече за Суперкубок Испании. С тех пор клубы сыграли 5 матчей, в которых были зафиксированы 3 победы "Барсы" с общим счетом 11:1 и две ничьи ничья.

В последних 25 из 29 Эль-Классико непременно забивается 3 и более голов

"Реал" не может забить более 2 голов "Барселоне" в 8 из 9 последних домашних встреч.

"Барселона" выиграла 10 из 12 последних матчей в Ла Лиге.

Ориентировочные составы

"Барселона": Тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба – Бускетс, Ракитич, Видаль – Дембеле, Месси, Суарес.

"Реал": Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон – Каземиро, Модрич, Кроос – Винисиус, Васкес, Бензема.

Прогноз на матч "Реал" – "Барселона"

Букмекеры считают шансы команд на победу приблизительно равными, однако отдают небольшое коэффициентное предпочтение "Барселоне" – 2,54 против 2,74. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,8 раз.

Каждое последующее Классико отличается от предыдущего и, по мнению нашей редакции, этот матч будет отличаться от кубкового хотя бы тем, что "Реал" более серьезно отнесется к своим моментам (если Солари, конечно, делает свою работу) и попробует не допустить столь сокрушительного разгрома. Тем более, что позиции "сливочных" в чемпионате далеко не крепкие. Основываясь на статистике команд, попробует предположить, что на сей раз забьют оба коллектива, но победа не достанется "Барселоне".

Прогноз Soccernews: 1Х (1,6).

Игорь Малиенко soccernews.ru

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