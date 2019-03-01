"Реал" Мадрид - "Барселона": анонс и прогноз второго Эль-Классико в рамках текущей недели
"Реал" Мадрид – "Барселона"
Стадион: "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид)
Начало матча: 22:45
Главный арбитр: Эрнандес Эрнандес
Нынешняя неделя уникальна тем, что в ее рамках состоится целых 2 Эль-Классико. Первое проходило в среду и означало не только неуверенную разгромную победу "Барселоны" (довольно странное сочетание слов, но по-другому и не скажешь) со счетом 3:0, но и то, что "Реал" уже очередной сезон кряду не пробьется в финал Кубка Короля. Если рассматривать статистику с исключительно прагматической точки зрения, то можно заметить, что "Сантьяго Бернабеу" – очень удивительно приятное место для каталонского гранда. Нынешнее подопечные Вальверде выиграли здесь 5 матчей из 6 последних.
Мадридский "Реал" довольно неплохо выглядел против "Барселоны" в матче на Кубок, но единственная проблема, по которой Солари и компания не смогли пробиться в финал – это реализация. Никто не станет спорить, что в прошедшей встрече главным героем "сливочных" стал молодой бразильский вингер Винисиус Жуниор, который совершенно спокойно "съедал" на фланге Нельсона Семеду, но при этом не мог попасть в ворота из выгодных позиций – лишь только в первом тайме Жуниор вполне мог забивать трижды, да еще и красивый ассист оформить. Есть ли у "Реала" шансы добиться позитивного результата в грядущей игре. Вполне! Козырей для этого имеется в достатке. Первый и самый важный: королевский клуб – лидер Ла Лиги по среднему количеству ударов за матч (16,5). В случае их хладнокровной реализации можно просто перестреливать соперников и нивелировать свою главную проблему – оборону. "Сливочные" пропускают в 6 встречах кряду во всех турнирах.
"Барселона" сделала свое дело в полуфинале Кубка Испании, а уже в субботу может наполовину оформить очередное чемпионство. На данном этапе отрыв каталонского лидера от второго места ("Атлетико" Мадрид) составляет 7 баллов (от "Реала" – 9), и, формально, завтрашняя встреча завершает серию абсолютно адских выездов для "Барсы", в которой подопечные Вальверде почти ничего не потеряли (кроме ничьи с "Лионом", которая, однако, должна забыться после поездки "ткачей" на "Камп Ноу"). Главным козырем "Барселоны" является то, что они достаточно продуктивны в атаке (65 голов в 25 матчах Ла Лиге при 15,4 ударах за матч – КПД на 50% больше, чем у "Реала"), а в определенные моменты могут и вовсе забить 3 гола с 2 ударов в створ, как это было в той самой встрече против "Реала" несколько дней назад. С другой стороны, Вальверде все чаще прибегает к схеме 4-4-2, которая не давала результатов ни в матче с "Севильей", ни в игре против королевского клуба. Будет интересно посмотреть, с каким тактическим рисунком главный тренер каталонской команды выйдет на грядущий поединок. Есть подозрение, что его решение может кардинально изменить ход игры.
Интересные факты перед противостоянием "Реала" и "Барселоны"
"Барселона" выиграла 5 из последних 6 гостевых матчей против "Реала".
Последний раз "Реал" обыгрывал "Барселону" 16 августа 2017 года во встрече за Суперкубок Испании. С тех пор клубы сыграли 5 матчей, в которых были зафиксированы 3 победы "Барсы" с общим счетом 11:1 и две ничьи ничья.
В последних 25 из 29 Эль-Классико непременно забивается 3 и более голов
"Реал" не может забить более 2 голов "Барселоне" в 8 из 9 последних домашних встреч.
"Барселона" выиграла 10 из 12 последних матчей в Ла Лиге.
Ориентировочные составы
"Барселона": Тер Штеген – Семеду, Пике, Умтити, Альба – Бускетс, Ракитич, Видаль – Дембеле, Месси, Суарес.
"Реал": Куртуа – Карвахаль, Варан, Рамос, Регилон – Каземиро, Модрич, Кроос – Винисиус, Васкес, Бензема.
Прогноз на матч "Реал" – "Барселона"
Букмекеры считают шансы команд на победу приблизительно равными, однако отдают небольшое коэффициентное предпочтение "Барселоне" – 2,54 против 2,74. В случае ничьи поставленные деньги можно умножить в 3,8 раз.
Каждое последующее Классико отличается от предыдущего и, по мнению нашей редакции, этот матч будет отличаться от кубкового хотя бы тем, что "Реал" более серьезно отнесется к своим моментам (если Солари, конечно, делает свою работу) и попробует не допустить столь сокрушительного разгрома. Тем более, что позиции "сливочных" в чемпионате далеко не крепкие. Основываясь на статистике команд, попробует предположить, что на сей раз забьют оба коллектива, но победа не достанется "Барселоне".
Прогноз Soccernews: 1Х (1,6).
Игорь Малиенко | soccernews.ru
опрос
главное
-
Канал "Зенита" в YouTube попал в топ-15 самых просматриваемых каналов европейских клубов
-
"Локомотив" уступил "Браге" и занял последнее место в группе В клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
"Кальяри" - "Интер": видеотрансляция матча 26-го тура Серии А
-
В Ла Лиге откажутся от игр по понедельникам
-
"Тоттенхэм" - "Арсенал": анонс и прогноз самого жаркого дерби Лондона в рамках 29 тура АПЛ
Лента новостей
-
Появилась новая информация касательно возможного участия Кавани в ответной игре с "Манчестер Юнайтед"
-
Ибрагимович получил капитанскую повязку
-
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к игроку "Ювентуса"
-
РПЛ будет транслировать матчи на YouTube за рубежом
-
Жиру может покинуть "Челси"
-
Канал "Зенита" в YouTube попал в топ-15 самых просматриваемых каналов европейских клубов
-
Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Реалом"
-
Перспективного форварда "Милана" Кутроне зовут в АПЛ
-
"Реал" Мадрид - "Барселона": анонс и прогноз второго Эль-Классико в рамках текущей недели
-
"Локомотив" уступил "Браге" и занял последнее место в группе В клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
Два топ-клуб вышли из борьбы за Милинковича-Савича
-
"Кальяри" - "Интер": видеотрансляция матча 26-го тура Серии А
-
Капитан "Реала" может пропустить субботнее Эль Класико
-
Ибрагимович рассказал, кем он хотел бы стать после завершения карьеры футболиста
-
ПСЖ готов продать права на название стадиона
-
В Ла Лиге откажутся от игр по понедельникам
-
Дзюба получил подарок от олимпийского чемпиона
-
"Тоттенхэм" - "Арсенал": анонс и прогноз самого жаркого дерби Лондона в рамках 29 тура АПЛ
-
Стало известно, при каком условии Погба готов остаться в "Манчестер Юнайтед"
-
"Интер" нашел замену Икарди в "Баварии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|25
|48
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Бетис
|25
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Валенсия
|25
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|25
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|25
|28
|16
|Реал Вальядолид
|25
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19