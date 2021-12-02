"Реал Мадрид", "Барселона" и "Атлетик" предложат клубам Ла Лиги альтернативу сделке с CVC

Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал", "Барселона" и "Атлетик Бильбао" имеют альтернативу сделке Ла Лиги с инвестиционным фондом CVC, сообщает Синко Диас.

По информации источника, у них есть предложение от другого инвестора на следующие 25 лет, в отличие от 50-летнего контракта с CVC. 3 клуба направили остальным командам письмо со встречным предложением, в котором они утверждают, что предлагают лучшие условия финансирования, чем CVC, который в августе обязался заплатить 2 миллиарда евро за 10-процентную долю в течение следующих 50 лет.

Отмечается, что намерение состоит в том, чтобы остальные 39 клубов, входящих в Ла Лигу, отклонили предложение CVC на решающем собрании, которое состоится на следующей неделе (в пятницу 10 декабря) и на котором президенты команд первого и второго дивизионов проведут окончательное голосование, чтобы дать зеленый свет операции.

Для утверждения сделки с CVC необходимо, чтобы за нее проголосовали 22 из 42 клубов. В качестве прецедента, в ходе последнего голосования сделка получила согласие 38 из 42 клубов, за исключением "Реала", "Барселоны", "Атлетика" и "Реал Овьедо". Альтернативное предложение, продвигаемое мадридским "Реалом", консультирует Key Capital Partners, один из исторических советников Флорентино Переса, который уже участвовал, например, в предложении ACS и Atlantis по поглощению Abertis. Bank of America, JP Morgan, HSBC, BNP Paribas и Société Générale поддерживают финансирование, которое будет обеспечено выпуском облигаций, чтобы банки не принимали риски на свои балансы, согласно рыночным источникам.

Это операция, аналогичная той, которую уже закрыл Флорентино Перес для финансирования реконструкции стадиона "Сантьяго Бернабеу". В тот раз он получил кредит в размере 575 миллионов, который был поддержан выпуском облигаций в США под руководством JPMorgan и Bank of America и который обеспечил перерасход средств более чем в два раза по сравнению с размещенной суммой.

Таким образом, три клуба, которые с самого начала не приняли условия CVC, предложат нового партнера, который обеспечит немедленную ликвидность. Хотя сумма предложения неизвестна, в своих письмах к другим клубам «Реал Мадрид», «Барселона» и «Атлетик» уверяют, что это предложение с лучшими условиями и более высокой рентабельностью, так как оно сокращает срок действия союза вдвое - до 25 лет.

Предложение CVC оценило бизнес Ла Лиги в 24 миллиарда, поскольку первоначальное предложение стоило максимум 2 миллиарда, прежде чем три команды вышли из сделки. Хотя CVC успешно инвестировала в другие виды спорта, такие как автогонки, волейбол и регби, ей было сложнее заключать сделки в футболе. Фирма уже пыталась инвестировать в немецкую Бундеслигу и итальянскую Серию А, но переговоры завершились неудачей.

Со своей стороны, JP Morgan в начале этого года участвовал в финансировании Суперлиги, организованной и разработанной вне УЕФА, которую продвигали некоторые из самых важных клубов Европы, включая "Реал Мадрид" и "Барселону".

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