"Реал Мадрид" - единственная команда топ-5 лиг Европы, в которой уже два игрока забили 10+ голов в чемпионате

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Бразильский вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор забил победный гол в матче 16-го тура Ла Лиги против "Реал Сосьедада" (2:0). Таким образом, бразилец забил уже десятый свой гол в Примере в нынешнем сезоне.

Среди футболистов топ-5 лиг Европы только у королевского клуба два игрока забили как минимум 10 голов в нынешнем сезоне национального чемпионата. На счету французского форварда "сливочных" Карима Бензема 12 голов.

Также Винисиус отдал 2 ассиста в текущем сезоне Ла Лиги, в то время как Бензема сделал 7 результативных передач.

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