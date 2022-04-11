"Реал Мадрид" - единственный клуб, которому я никогда не смог бы отказать". Анчелотти рассказал о своем уходе из "Эвертона" и возможной работе в сборной

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о своем уходе из "Эвертона" прошлым летом и поделился мнением о возможной работе в сборной.

"В "Эвертоне" я получил хороший опыт, но когда мне позвонили из "Мадрида", возможно, некоторые люди в "Эвертоне" разозлились на меня за то, что я принял предложение, но "Реал Мадрид" - единственный клуб, которому я никогда не смог бы отказать.

Тренировать сборную? Иногда я думал об этом. В 2018 году у меня была возможность стать тренером сборной Италии. Мне нравится играть большие игры, такие как матчи Лиги Чемпионов. На мой взгляд, я мог бы тренировать национальную команду", - сказал итальянский специалист.

Завтра, 12 апреля, "Реал" сыграет ответный матч с "Челси" в 1\4 финала Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 22:00.

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