"Реал Мадрид" готов действовать по трансферу Мбаппе

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"Реал Мадрид" готов действовать по трансферу МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе близок к переходу в "Реал Мадрид".

Как сообщает журналист Карлос Карпио, теперь, после прихода в ПСЖ Месси, "Мадрид" будет ждать звонка парижан.

Если французский клуб не даст о себе знать, то "сливочные" свяжутся с ними сами и поставят конкретный вопрос - готовы ли они продать Мбаппе? 

Если ответ будет отрицательным, Килиан подпишет с "Реалом" контракт в январе следующего года и перейдет в клуб бесплатно следующим летом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ будет практически невозможно удержать Мбаппе в случае подписания Месси.

Также источник отмечает, что королевский клуб не будет ждать 2022 года и подпишет этим летом либо Мбаппе либо Холанда.

Клуб готов к осуществлению очень крупной сделки и намерен заполучить "галактико" (звезду) уже этим летом.

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