"Реал Мадрид" готов начать переговоры с ПСЖ по Мбаппе

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"Реал Мадрид" готов начать переговоры с ПСЖ по МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе может перейти в мадридский "Реал" уже в ближайшие недели, сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, королевский клуб готов начать переговоры с парижанами о трансфере форварда.

Отмечается, что начальное предложение будет в размере 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Мбаппе хочет покинуть ПСЖ уже этим летом из-за подписания Месси, так как намерен быть главное звездой команды.

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