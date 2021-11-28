"Реал Мадрид" хочет продлить контракт с Родриго
Фото: инстаграм Родриго/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" продолжает работать над продлением контрактов молодых игроков.
Как сообщает издание ABC, в ближайшие месяцы контракт с королевским клубом продлит и бразильский вингера Родриго Гоэса.
По информации источника, его зарплата будет увеличена до 6 миллионов евро в год.
Отмечается, что в мадридском клубе считают его важным игроком будущего.
В нынешнем сезоне Родриго сыграл 12 матче в Ла Лиге, в которых отдал одну результативную передачу.
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|Команда
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|Атлетико Мадрид
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14