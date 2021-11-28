"Реал Мадрид" хочет продлить контракт с Родриго

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"Реал Мадрид" хочет продлить контракт с РодригоФото: инстаграм Родриго/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" продолжает работать над продлением контрактов молодых игроков.

Как сообщает издание ABC, в ближайшие месяцы контракт с королевским клубом продлит и бразильский вингера Родриго Гоэса.

По информации источника, его зарплата будет увеличена до 6 миллионов евро в год. 

Отмечается, что в мадридском клубе считают его важным игроком будущего.

В нынешнем сезоне Родриго сыграл 12 матче в Ла Лиге, в которых отдал одну результативную передачу.

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