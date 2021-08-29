"Реал Мадрид" хочет закрыть сделку по Мбаппе уже сегодня

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"Реал Мадрид" хочет закрыть сделку по Мбаппе уже сегодняФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может стать игроком мадридского "Реала" в ближайшие часы.

Как сообщает Андрес Рамос, до сих пор неизвестно, выйдет ли Мбаппе на поле сегодня. Цель "Мадрида" - закрыть сделку до старта игры".

Напомним, что сегодня в 21:45 ПСЖ сыграет с "Реймсом" в Лиге 1, этот матч может стать первым для Лионеля Месси.

Также Жульен Майнард отмечает, что ПСЖ до сих пор не отклонил предложение "Реала" в 170+10 миллионов евро, при этом "Мадрид" выдвинул ультиматум. Очень вероятно, что всё закончится только в последние 24 часа трансферного окна.

По информации источника, Мбаппе был очень ясным в переговорах с ПСЖ - он проинформировал клуб, что не продлит свой контракт ни при каких условиях. 

Он ждёт соглашения между клубами.

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