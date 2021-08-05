"Реал Мадрид" и "Барселона" выступают против сделки Ла Лиги с CVC на 2.7 миллиарда евро

Теги ла лигареал мадридбарселона

"Реал Мадрид" и "Барселона" выступают против сделки Ла Лиги с CVC на 2.7 миллиарда евроФото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Как сообщает Cadena Ser, "Барселона" выступила против продажи Ла Лигой части акций компании CVC за 2.7 миллиарда евро.

В частности, представителей каталонского клуба совершенно не устроили сроки потенциальной сделки, согласно которым часть акций коммерческого холдинга Ла Лига будет передана в управление инвесторам на 40 лет. Руководство считает, что за такой период стоимость, в частности, трансляции их матчей вырастет куда больше, чем ей будет положено получить по предложенному контракту.

Также Financial Times сообщает, "Реал Мадрид" тоже выступает против соглашения между Ла Лигой и CVC. Поскольку это соглашение даёт клубам сиюминутную выгоду, но является не выгодным в течении такого долгого срока сделки.

Также не пропустите: Месси сегодня подпишет контракт с "Барселоной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Снейдер: "Водка стала моим лучшим другом в Мадриде"

Снейдер: "Водка стала моим лучшим другом в Мадриде"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов