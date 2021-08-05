"Реал Мадрид" и "Барселона" выступают против сделки Ла Лиги с CVC на 2.7 миллиарда евро

Фото: инстаграм Лапорты/Автор неизвестен

Как сообщает Cadena Ser, "Барселона" выступила против продажи Ла Лигой части акций компании CVC за 2.7 миллиарда евро.

В частности, представителей каталонского клуба совершенно не устроили сроки потенциальной сделки, согласно которым часть акций коммерческого холдинга Ла Лига будет передана в управление инвесторам на 40 лет. Руководство считает, что за такой период стоимость, в частности, трансляции их матчей вырастет куда больше, чем ей будет положено получить по предложенному контракту.

Также Financial Times сообщает, "Реал Мадрид" тоже выступает против соглашения между Ла Лигой и CVC. Поскольку это соглашение даёт клубам сиюминутную выгоду, но является не выгодным в течении такого долгого срока сделки.

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