"Реал Мадрид" имеет безупречную статистику против "исторических" соперников в этом сезоне

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"Реал Мадрид" имеет безупречную статистику против "исторических" соперников в этом сезонеФото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" в нынешнем сезоне Ла Лиги имеет безупречные показатели против каждого из своих "исторических" соперников.

Так, королевский клуб за первую половину чемпионата Испании уже успел обыграть "Барселону" в гостях (2:1), "Севилья" на своем поле (2:1), "Валенсию" на выезде (2:1), "Атлетико" дома (2:0), а "Атлетик" был обыгран дважды, и на выезде (2:1), и на домашнем поле (1:0).

Всего в последних 27 матчах против этих команд у "Реала" всего одно поражение - от "Валенсии" в прошлом сезоне на выезде (1:4), а также 20 победи 6 ничьих.

На рождественские каникулы королевский клуб ушел с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя ("Севильи") в Ла Лиги.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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