"Реал Мадрид" имеет безупречную статистику против "исторических" соперников в этом сезоне
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" в нынешнем сезоне Ла Лиги имеет безупречные показатели против каждого из своих "исторических" соперников.
Так, королевский клуб за первую половину чемпионата Испании уже успел обыграть "Барселону" в гостях (2:1), "Севилья" на своем поле (2:1), "Валенсию" на выезде (2:1), "Атлетико" дома (2:0), а "Атлетик" был обыгран дважды, и на выезде (2:1), и на домашнем поле (1:0).
Всего в последних 27 матчах против этих команд у "Реала" всего одно поражение - от "Валенсии" в прошлом сезоне на выезде (1:4), а также 20 победи 6 ничьих.
На рождественские каникулы королевский клуб ушел с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя ("Севильи") в Ла Лиги.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14