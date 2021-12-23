"Реал Мадрид" имеет безупречную статистику против "исторических" соперников в этом сезоне

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" в нынешнем сезоне Ла Лиги имеет безупречные показатели против каждого из своих "исторических" соперников.

Так, королевский клуб за первую половину чемпионата Испании уже успел обыграть "Барселону" в гостях (2:1), "Севилья" на своем поле (2:1), "Валенсию" на выезде (2:1), "Атлетико" дома (2:0), а "Атлетик" был обыгран дважды, и на выезде (2:1), и на домашнем поле (1:0).

Всего в последних 27 матчах против этих команд у "Реала" всего одно поражение - от "Валенсии" в прошлом сезоне на выезде (1:4), а также 20 победи 6 ничьих.

На рождественские каникулы королевский клуб ушел с отрывом в восемь очков от ближайшего преследователя ("Севильи") в Ла Лиги.

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