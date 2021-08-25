"Реал Мадрид" может удовлетворить требования ПСЖ по Мбаппе

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"Реал Мадрид" может удовлетворить требования ПСЖ по МбаппеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" готов пойти на большие траты ради трансфера форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Как сообщает Marca, королевский клуб готов удовлетворить требования парижан, которые не согласны продавать Мбаппе за 160 миллионов предложенных ранее "сливочными".

По информации источника, "Реал" сделать новое предложение в размере 200 миллионов евро, чтобы наверняка договориться о трансфере.

Ранее спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что парижане не станут препятствовать ухода Мбаппе, но трансфер должен состоятся на условиях французского гранда.

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