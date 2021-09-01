"Реал Мадрид" намерен подписать контракт с Мбаппе уже в январе

Теги реал мадридкилиан мбаппепсж

"Реал Мадрид" намерен подписать контракт с Мбаппе уже в январеФото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе с большой долей вероятности станет игроком мадридского "Реала" следующим летом.

Как сообщает Серхио Киранте, в стане королевского клуба уверенны в подписании контракта с форвардом в январе для перехода летом 2022 года на правах свободного агента.

По информации источника, окружение Мбаппе также надеется, что футболист подпишет контракт с "Реалом" и перейдет в испанский гранд.

Напомним, что 31 августа ПСЖ так и не ответил на предложение "Мадрида" в размере 200 миллионов евро.

Отмечалось, что Мбаппе отклонил все предложения парижан о новом контракт, последнее из которых сделало бы Килиана самым высокооплачиваемым игроком планеты и давало бы ему "исторический" подписной бонус.

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