"Реал Мадрид" назначил нового главу службы безопасности

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" официально объявил о назначении Хосе Антонио Мельядо на пост главы службы безопасности клуба, на котором он сменил Хулио Сендаля, который занимал эту должность 24 года.

Хосе Мельядо занимал пост начальника отдела международного сотрудничества технического отдела судебной полиции Гражданской гвардии Испании (2013-2020 гг.), был атташе по внутренним делам в посольстве Испании в Вашингтоне, округ Колумбия, с аккредитацией в США и Канаде (2009-2013 гг.), а также начальником отдела международного полицейского сотрудничества государственного секретаря по безопасности (2006-2009 гг.).

За свою карьеру он получал такие награды, как: Серебренный крест и Крест за заслуги перед гражданской гвардией, медаль Организации Объединенных Наций (2005 г.), почетная медаль серебряной категории Национальной полиции Франции (2017 г.), почетная медаль криминальной полиции и Интерпола.

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