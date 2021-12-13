"Реал Мадрид" недоволен решением УЕФА по жеребьевке 1/8 финала ЛЧ
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мадридскому "Реалу" досталась "Бенфика". Однако из-за череды грубых ошибок УЕФА принял решение провести процедуру заново (сегодня в 17:00 мск).
Как сообщает Марио Кортехьяна из издания GOAL, королевский клуб считает происходящее скандалом, поскольку их пара с "Бенфикой" была абсолютно легальна с точки зрения всех норм.
Отмечается, что "Мадрид" направил УЕФА официальное обращение по этому поводу. Королевский клуб требует, чтобы новая жеребьевка ни коим образом не затрагивала их пару с "Бенфикой", однако по официальной информации УЕФА, жеребьевка будет проведена заново в полном масштабе.
Также не пропустите: УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала ЛЧ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Барселона" выставила основного защитника на трансфер
-
В "Реале" прокомментировали жеребьевку 1/8 финала ЛЧ
-
В "Манчестер Юнайтед" вспышка коронавируса
-
В "Зените" прокомментировали попадание на "Бетис" в 1/16 Лиги Европы
-
Молодой талант "Баварии" получил серьезную травму
-
Рангник высказался о проблемах Линделефа со здоровьем
-
Результаты новой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
-
Слуцкий ярко высказался о российском футболе
-
Геннадий Орлов прокомментировал жеребьевку Лиги Европы для "Зенита"
-
Стали известны все пары 1/16 Лиги Конференций
-
"Реал Мадрид" недоволен решением УЕФА по жеребьевке 1/8 финала ЛЧ
-
1
Слуцкий поделился мнением о Зареме
-
УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала ЛЧ
-
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги Европы
-
Стал известен соперник "Барселоны" в 1/16 Лиги Европы
-
Определился соперник "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы
-
Анчелотти прокомментировал игру Модрича против "Атлетико"
-
Тюкавин верит в чемпионство "Динамо"
-
Роналду сыграет против Месси в 1/8 Лиги чемпионов
-
1
Стали известны все пары 1/8 финала Лиги чемпионов (результаты отменены)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14