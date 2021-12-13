"Реал Мадрид" недоволен решением УЕФА по жеребьевке 1/8 финала ЛЧ

Теги реал мадридбенфикалига чемпионов уефа

"Реал Мадрид" недоволен решением УЕФА по жеребьевке 1/8 финала ЛЧФото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой мадридскому "Реалу" досталась "Бенфика". Однако из-за череды грубых ошибок УЕФА принял решение провести процедуру заново (сегодня в 17:00 мск). 

Как сообщает Марио Кортехьяна из издания GOAL, королевский клуб считает происходящее скандалом, поскольку их пара с "Бенфикой" была абсолютно легальна с точки зрения всех норм.

Отмечается, что "Мадрид" направил УЕФА официальное обращение по этому поводу. Королевский клуб требует, чтобы новая жеребьевка ни коим образом не затрагивала их пару с "Бенфикой", однако по официальной информации УЕФА, жеребьевка будет проведена заново в полном масштабе.

Также не пропустите: УЕФА заново проведет жеребьевку 1/8 финала ЛЧ. | http://soccernews.ru
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